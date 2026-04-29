La Clayette

Portes ouvertes du club ULM

Base ULM, route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Club d’ULM vous propose un weekend spécial ! Information, visite des appareils, baptêmes de l’air, vols d’initiation ou de pilotage.

Tarifs spéciaux pour les dames. .

Base ULM, route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98

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English : Portes ouvertes du club ULM

L’événement Portes ouvertes du club ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais