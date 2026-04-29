Portes ouvertes du club ULM La Clayette
Portes ouvertes du club ULM La Clayette samedi 20 juin 2026.
La Clayette
Portes ouvertes du club ULM
Base ULM, route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Club d’ULM vous propose un weekend spécial ! Information, visite des appareils, baptêmes de l’air, vols d’initiation ou de pilotage.
Tarifs spéciaux pour les dames. .
Base ULM, route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98
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English : Portes ouvertes du club ULM
L’événement Portes ouvertes du club ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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