Fête de Maillé Au fil de l’eau

Port de Maillé Maillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Balade nocturne sur la Sèvre à la découverte des tableaux vivants

Maillé au fil de l’eau est une fête de village qui a lieu tous les 2 ans, les années paires, le premier vendredi du mois d’Août. Le Vendredi 7 Août 2026, ce sera la quinzième édition.

La fête se tient sur le port de la commune de Maillé située dans le Sud Vendée, avec une animation tout au long de la soirée, et propose un service restauration, la vente de préfou et une buvette.

Jusqu’à là, rien de très original. La spécificité de notre fête c’est de proposer des ballades en bateaux de nuit, le long de la Sèvre, qui permettent aux visiteurs d’admirer les tableaux éclairés et animés par les bénévoles de Maillé.

Les associations de Maillé (L’Ensemble musical, la Cavalerie d’Agrippa, l’amicale des pompiers) participent à cet évènement en animant des tableaux.

C’est un spectacle magique, un concept unique où ce sont les spectateurs, assis dans les barques, glissant silencieusement sur la Sèvre, qui passent devant le spectacle et non le spectacle qui passe devant les spectateurs.

Ouverture des festivités à 18h00 sur le port de Maillé, premier embarquement à 21h00.

Rotation jusqu’à minuit.

Pas de réservation 7€ adulte et 4€ enfant

Buvette, préfou, restauration sur le port. .

Port de Maillé Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire contact@mfdl.fr

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English :

An evening stroll along the Sèvre to discover the tableaux vivants

L’événement Fête de Maillé Au fil de l’eau Maillé a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin