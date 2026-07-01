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Fête de Marroule Martiel

samedi 25 juillet 2026 · Martiel

Fête de Marroule Martiel

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
12200 Martiel
Département
Aveyron
Tarif

Martiel

Fête de Marroule

Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez nombreux à la fête de Marroule !
Animation musicale et repas avec au menu Apéritif soupe au fromage melon au porto saucisse grillée avec gratin dauphinois fromage et glace café. Pensez à amener vos couverts !
Réservation jusqu’au lundi 20 juillet.   .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 89 

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English :

Come one, come all to the Marroule Festival!

L’événement Fête de Marroule Martiel a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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