Fête de Marroule Martiel
samedi 25 juillet 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Fête de Marroule
Martiel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez nombreux à la fête de Marroule !
Animation musicale et repas avec au menu Apéritif soupe au fromage melon au porto saucisse grillée avec gratin dauphinois fromage et glace café. Pensez à amener vos couverts !
Réservation jusqu’au lundi 20 juillet. .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 89
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English :
Come one, come all to the Marroule Festival!
L’événement Fête de Marroule Martiel a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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