Informations pratiques

Martiel

Fête de Marroule

Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez nombreux à la fête de Marroule !

Animation musicale et repas avec au menu Apéritif soupe au fromage melon au porto saucisse grillée avec gratin dauphinois fromage et glace café. Pensez à amener vos couverts !

Réservation jusqu’au lundi 20 juillet. .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 89

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English :

Come one, come all to the Marroule Festival!

L’événement Fête de Marroule Martiel a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)