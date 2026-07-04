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AGENDA · Martiel

Découverte des oiseaux Martiel

samedi 12 décembre 2026 · Martiel

Découverte des oiseaux Martiel

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Ville
12200 Martiel
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Martiel

Découverte des oiseaux

Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Découvrez les oiseaux avec la LPO !
Venez participer à une sortie au lac de Bannac en milieu d’après-midi. En soirée, assistez à la projection d’un diaporama sur la découverte des oiseaux d’un pays européen en s’appuyant sur des photos de voyages. Accueil convivial avec gâteaux et jus de fruit !
Réservation obligatoire.
Précisions de la localisation et de l’heure exacte par téléphone au moment de la réservation.   .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 41 51 37 57 

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English :

Discover birds with the LPO!

L’événement Découverte des oiseaux Martiel a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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