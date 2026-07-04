Découverte des oiseaux Martiel
samedi 12 décembre 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Découverte des oiseaux
Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Découvrez les oiseaux avec la LPO !
Venez participer à une sortie au lac de Bannac en milieu d’après-midi. En soirée, assistez à la projection d’un diaporama sur la découverte des oiseaux d’un pays européen en s’appuyant sur des photos de voyages. Accueil convivial avec gâteaux et jus de fruit !
Réservation obligatoire.
Précisions de la localisation et de l’heure exacte par téléphone au moment de la réservation. .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 41 51 37 57
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English :
Discover birds with the LPO!
L’événement Découverte des oiseaux Martiel a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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