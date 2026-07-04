Informations pratiques

Martiel

Découverte des oiseaux

Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Découvrez les oiseaux avec la LPO !

Venez participer à une sortie au lac de Bannac en milieu d’après-midi. En soirée, assistez à la projection d’un diaporama sur la découverte des oiseaux d’un pays européen en s’appuyant sur des photos de voyages. Accueil convivial avec gâteaux et jus de fruit !

Réservation obligatoire.

Précisions de la localisation et de l’heure exacte par téléphone au moment de la réservation. .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 41 51 37 57

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English :

Discover birds with the LPO!

L’événement Découverte des oiseaux Martiel a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)