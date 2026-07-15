Informations pratiques

Martiel

Biblis en Folie Pauses musicales

Centre-bourg Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Chansons acoustiques et intimistes Duo Pascale Chauvac et Jean-Marc Faulhaber

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

Elle assemble des mots et des notes et les apporte avec sa voix originale, sa guitare et son accordéon. Il est musicien complice, assemble lui aussi des notes et fait danser le son du piano, de la guitare ou des percussions. Pascale Chauvac et Jean Marc-Faulhaber reviennent ensemble à la chanson française et nous ouvrent leur univers fait de douceur, de profondeur et de fantaisie.

Tout public

Durée : 50 minutes .

Centre-bourg Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Intimate, acoustic songs Pascale Chauvac and Jean-Marc Faulhaber Duo

Part of the Biblis en folie 2026 program

L’événement Biblis en Folie Pauses musicales Martiel a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)