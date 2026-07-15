Biblis en Folie Pauses musicales Martiel
samedi 3 octobre 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Biblis en Folie Pauses musicales
Centre-bourg Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Chansons acoustiques et intimistes Duo Pascale Chauvac et Jean-Marc Faulhaber
Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026
Elle assemble des mots et des notes et les apporte avec sa voix originale, sa guitare et son accordéon. Il est musicien complice, assemble lui aussi des notes et fait danser le son du piano, de la guitare ou des percussions. Pascale Chauvac et Jean Marc-Faulhaber reviennent ensemble à la chanson française et nous ouvrent leur univers fait de douceur, de profondeur et de fantaisie.
Tout public
Durée : 50 minutes .
Centre-bourg Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Intimate, acoustic songs Pascale Chauvac and Jean-Marc Faulhaber Duo
Part of the Biblis en folie 2026 program
L’événement Biblis en Folie Pauses musicales Martiel a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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