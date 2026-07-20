Biblis en Folie Escape game Martiel
samedi 3 octobre 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Biblis en Folie Escape game
Tour de ville Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez plonger dans la peau d’un bibliothécaire un peu farfelu et menez l’enquête pour découvrir son secret.
Animé par la récré Martielloise
Tout public, dès 8 ans
Durée 45 minutes
Sur inscription .
Tour de ville Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 67 34 08 25 larecremartielloise@gmail.com
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English :
Come step into the shoes of a slightly eccentric librarian and lead the investigation to uncover his secret.
L’événement Biblis en Folie Escape game Martiel a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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