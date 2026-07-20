UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Martiel

Biblis en Folie Escape game Martiel

samedi 3 octobre 2026 · Martiel

Biblis en Folie Escape game Martiel

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Tour de ville
Ville
12200 Martiel
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Martiel

Biblis en Folie Escape game

Tour de ville Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez plonger dans la peau d’un bibliothécaire un peu farfelu et menez l’enquête pour découvrir son secret.
Animé par la récré Martielloise

Tout public, dès 8 ans
Durée 45 minutes
Sur inscription   .

Tour de ville Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 67 34 08 25  larecremartielloise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come step into the shoes of a slightly eccentric librarian and lead the investigation to uncover his secret.

L’événement Biblis en Folie Escape game Martiel a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Martiel (Aveyron)