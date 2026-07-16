Visite commentée d’une ancienne abbaye cistercienne et fortifiée, Abbaye fortifiée de Loc-Dieu, Martiel

Informations pratiques

Visite commentée d’une ancienne abbaye cistercienne et fortifiée 19 et 20 septembre Abbaye fortifiée de Loc-Dieu Aveyron

Tarif réduit à 6€ pour les plus de 18 ans. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’un moment hors du temps.

Des visites guidées de l’abbaye, d’une durée de 30 à 40 minutes, seront proposées tout au long de la journée.

La tour ronde, le réfectoire et la chambre du Nonce seront exceptionnellement ouverts en visite libre. Le parc sera également accessible, avec différents circuits de promenade en autonomie compris dans le billet d’entrée.

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.abbayedelocdieu.com/

Abbaye fortifiée de Loc-Dieu Loc Dieu, 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie 05 65 29 51 18 http://www.abbayedelocdieu.com [{« link »: « https://www.abbayedelocdieu.com/ »}] Loc-Dieu est un rare exemple d’un domaine cistercien transformé en parc romantique au XIXe siècle, préservant quasi-intégralement ses bâtiments monastiques habités par une famille. L’histoire de ces bâtiments, de leur restauration et de la famille qui s’y est consacrée accompagne les visiteurs. Découvrez un vestibule monumental, puis le cloître, la salle du chapitre et enfin la magnifique abbatiale du XIIe siècle, permettant de remonter les siècles…

L’église a joué un rôle spécial durant la guerre de 1940 en abritant temporairement les peintures du Louvre. Une exposition de « jocondes transfigurées » dans la salle du chapitre rappelle ce moment historique. Le parc, véritable oasis au milieu du Causse, offre des particularités géologiques uniques : sources, étang, grotte-lavoir, grands arbres et une forêt de sapins pectinés. Profitez également d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir une chambre gothique et la salle à manger du personnel. D115 à 7km de Villefranche-de-Rouergue en direction de Montauban.

Profitez d’un moment hors du temps.

©Charlotte Bertonneau_ la_petite_bert