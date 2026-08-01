Informations pratiques

Martiel

Martiel en fête

Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

3 jours de convivialité, d’animations et de bonne humeur !

Vendredi 28 Août

23h After Sunset Podium Fury by Roman Pops & Dj Yozoul (en plein air / 5€ l’entrée)

Samedi 29 Août

14h30 Concours amical de pétanque en doublette (mise + 200€ et divers lots à gagner)

19h Plateau-repas à savourer sur place

Menu salade composée, confit de canard et gratin de pommes de terre, fromage, gâteau à la broche, salade de fruits, café (tarif 16€ / personne 8€ pour les enfants de moins de 10ans)

Réservation plateau-repas 06 73 14 74 58

Soirée animée par Phil Fasan et Esta fête

Dimanche 30 Août

Toute la journée Vide-grenier (réservation 05 65 29 43 54 / 05 65 81 87 06)

8h Déjeuner tripoux / tête de veau ou sucré (tarif 12€ le repas / 5€ la formule petit-déjeuner sucré)

10h Activités gratuites avec Mimil animation (courses de chiottes, lancer de bourses, etc) et Lâge de bois (divers jeux en bois)

19h Soirée Repas/Concert, au menu moules-frites ou saucisse-frites avec dessert (Tarif 12€ le repas Réservation au 06 73 14 74 58 ) Soirée animée par Smile et Mezzo Projekt

22h30 Feux d’artifice

Fête foraine et restauration sur place tout le week-end ! .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 73 14 74 58

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English :

3 days of fun, activities, and good cheer!

L’événement Martiel en fête Martiel a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)