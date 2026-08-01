Martiel en fête Martiel
vendredi 28 août 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Martiel en fête
Martiel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
3 jours de convivialité, d’animations et de bonne humeur !
Vendredi 28 Août
23h After Sunset Podium Fury by Roman Pops & Dj Yozoul (en plein air / 5€ l’entrée)
Samedi 29 Août
14h30 Concours amical de pétanque en doublette (mise + 200€ et divers lots à gagner)
19h Plateau-repas à savourer sur place
Menu salade composée, confit de canard et gratin de pommes de terre, fromage, gâteau à la broche, salade de fruits, café (tarif 16€ / personne 8€ pour les enfants de moins de 10ans)
Réservation plateau-repas 06 73 14 74 58
Soirée animée par Phil Fasan et Esta fête
Dimanche 30 Août
Toute la journée Vide-grenier (réservation 05 65 29 43 54 / 05 65 81 87 06)
8h Déjeuner tripoux / tête de veau ou sucré (tarif 12€ le repas / 5€ la formule petit-déjeuner sucré)
10h Activités gratuites avec Mimil animation (courses de chiottes, lancer de bourses, etc) et Lâge de bois (divers jeux en bois)
19h Soirée Repas/Concert, au menu moules-frites ou saucisse-frites avec dessert (Tarif 12€ le repas Réservation au 06 73 14 74 58 ) Soirée animée par Smile et Mezzo Projekt
22h30 Feux d’artifice
Fête foraine et restauration sur place tout le week-end ! .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 73 14 74 58
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English :
3 days of fun, activities, and good cheer!
L’événement Martiel en fête Martiel a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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