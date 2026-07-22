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Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel

jeudi 13 août 2026 · Martiel

Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Loc-Dieu
Ville
12200 Martiel
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Tarif réduit

Martiel

Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu

Loc-Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Schumann, Mozart et Haendel.
Schumann concerto pour violoncelle
Mozart messe des moineaux Kv220
Haendel te deum Caroline HWV280
Artistes chœur et orchestre du festival
Direction S. Simola
Chef de chœur M. Cabanès
Solistes G. Casey, C. Margély, H. Lindén 15  .

Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie   contact@festivaldefigeac.com

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English :

Schumann, Mozart, and Handel.

L’événement Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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