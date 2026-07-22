Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel
jeudi 13 août 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu
Loc-Dieu Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Schumann, Mozart et Haendel.
Schumann concerto pour violoncelle
Mozart messe des moineaux Kv220
Haendel te deum Caroline HWV280
Artistes chœur et orchestre du festival
Direction S. Simola
Chef de chœur M. Cabanès
Solistes G. Casey, C. Margély, H. Lindén 15 .
Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie contact@festivaldefigeac.com
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English :
Schumann, Mozart, and Handel.
L’événement Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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