Informations pratiques

Martiel

Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu

Loc-Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Schumann, Mozart et Haendel.

Schumann concerto pour violoncelle

Mozart messe des moineaux Kv220

Haendel te deum Caroline HWV280

Artistes chœur et orchestre du festival

Direction S. Simola

Chef de chœur M. Cabanès

Solistes G. Casey, C. Margély, H. Lindén 15 .

Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie contact@festivaldefigeac.com

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English :

Schumann, Mozart, and Handel.

L’événement Rencontres Musicales de Figeac à l’Abbaye de Loc-Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)