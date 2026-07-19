Informations pratiques

Martiel

Biblis en Folie Escape game

Tour de ville Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez plonger dans la peau d’un bibliothécaire un peu farfelu et menez l’enquête pour découvrir son secret.

Animé par la récré Martielloise

Tout public, dès 8 ans

Durée 45 minutes

Sur inscription .

Tour de ville Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Come step into the shoes of a slightly eccentric librarian and lead the investigation to uncover his secret.

L’événement Biblis en Folie Escape game Martiel a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)