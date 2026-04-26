Fête de Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour
Fête de Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour jeudi 7 mai 2026.
Mayrinhac-Lentour
Fête de Mayrinhac-Lentour
Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-10
Le Comité des fêtes de Mayrinhac-Lentour organise un week-end festif avec apéro bandas, repas convivial, bals disco, et thé dansant
Le Comité des fêtes de Mayrinhac-Lentour organise un week-end festif avec apéro bandas, repas convivial, bals disco, et thé dansant. Une fête pour tous les âges ponctuée par une cérémonie commémorative et des animations musicales variées
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Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 71 85 47 39
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English :
The Comité des fêtes de Mayrinhac-Lentour organizes a festive weekend with apéro bandas, convivial meal, disco balls, and tea dance
L’événement Fête de Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne