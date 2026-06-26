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FÊTE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains

FÊTE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains

FÊTE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains samedi 8 août 2026.

Ville
66500 Molitg-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Tarif

Molitg-les-Bains

FÊTE DE MOLITG-LES-BAINS

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le comité des fêtes de Molitg-les-Bains organise la fête du village le 8 août.
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 56 08 10  comitedesfetes.molitg@gmail.com

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English :

The Molitg-les-Bains Festival Committee is organizing the village festival on August 8.

L’événement FÊTE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO

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