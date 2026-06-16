LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE RIA, LE BERCEAU DE LA CATALOGNE Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE RIA, LE BERCEAU DE LA CATALOGNE Molitg-les-Bains mardi 11 août 2026.
Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE RIA, LE BERCEAU DE LA CATALOGNE
Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Visite guidée du village et de l’église de Ria, le berceau de la Catalogne.
Promenade tranquille de 2 h maximum, accessible à tous, pour découvrir les particularités, les anecdotes des gens d’ici.
Rdv devant l’église. Covoiturage fortement conseillé. Réservation obligatoire.
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Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
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English :
Guided tour of the village and church of Ria, the cradle of Catalonia.
A leisurely walk lasting no more than 2 hours, accessible to everyone, to discover the unique features and local stories of the people here.
Meet in front of the church. Carpooling is strongly recommended. Reservations are required.
L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE RIA, LE BERCEAU DE LA CATALOGNE Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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