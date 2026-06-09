Fête de Montdoumerc Montdoumerc
Fête de Montdoumerc Montdoumerc samedi 8 août 2026.
Montdoumerc
Fête de Montdoumerc
Le bourg Montdoumerc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le village est en fête tout le week-end ! Venez vivre deux jours de convivialité, de musique, de bonne humeur… et de canard !
Le village est en fête tout le week-end ! Venez vivre deux jours de convivialité, de musique, de bonne humeur… et de canard !
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Le bourg Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 79 20 51 18 comite.animation.montdoumerc@gmail.com
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English :
The village is celebrating all weekend long! Come and experience two days of conviviality, music, good cheer… and duck!!
L’événement Fête de Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne
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