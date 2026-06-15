Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source
Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source samedi 18 juillet 2026.
Salles-la-Source
Fête de Pont-les-Bains
Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Fête d’été à Pont-les-Bains !
Samedi 18 juillet
19h Apéro moules-frites animé par les Duganels et Berzinc.
Dimanche 19 juillet
8h Petit-déjeuner traditionnel (tripoux ou omelette aux giroles ou truite lardée).
18h : Apéro-tapas animé par l’Harmonie de Marcillac.
21h Soirée paëlla animée par Benjamin Malric.
Org.: Comité des fêtes.
Réservation: 06 89 44 57 35 (Clément Périé) .
Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 89 44 57 35
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English :
Summer party at Pont-les-Bains!
L’événement Fête de Pont-les-Bains Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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