Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source samedi 18 juillet 2026.

Salles-la-Source

Fête de Pont-les-Bains

Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Fête d’été à Pont-les-Bains !

Samedi 18 juillet

19h Apéro moules-frites animé par les Duganels et Berzinc.

Dimanche 19 juillet

8h Petit-déjeuner traditionnel (tripoux ou omelette aux giroles ou truite lardée).

18h : Apéro-tapas animé par l’Harmonie de Marcillac.

21h Soirée paëlla animée par Benjamin Malric.

Org.: Comité des fêtes.

Réservation: 06 89 44 57 35 (Clément Périé) .

Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 89 44 57 35

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English :

Summer party at Pont-les-Bains!

L’événement Fête de Pont-les-Bains Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)