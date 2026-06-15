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Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source

Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source

Fête de Pont-les-Bains Salle des fêtes Salles-la-Source samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Pont-les-Bains

Ville : 12330 Salles-la-Source

Département : Aveyron

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Salles-la-Source

Fête de Pont-les-Bains

Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Fête d’été à Pont-les-Bains !
Samedi 18 juillet
19h Apéro moules-frites animé par les Duganels et Berzinc.

Dimanche 19 juillet
8h Petit-déjeuner traditionnel (tripoux ou omelette aux giroles ou truite lardée).
18h : Apéro-tapas animé par l’Harmonie de Marcillac.
21h Soirée paëlla animée par Benjamin Malric.
Org.: Comité des fêtes.
Réservation: 06 89 44 57 35 (Clément Périé)   .

Salle des fêtes Pont-les-Bains Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 89 44 57 35 

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English :

Summer party at Pont-les-Bains!

L’événement Fête de Pont-les-Bains Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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