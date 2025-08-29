Soyons sauvages Maison du Territoire Marcillac-Vallon

Soyons sauvages

Maison du Territoire 28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Sommes-nous devenus sourds à l’appel de la forêt ? Manquerions-nous d’espaces pour rugir toute notre humanité ?

Programmation Communauté de Communes Conques-Marcillac, par la compagnie Jupon

À cette heure bleue, entre chien et loup, où les hommes et les animaux foulent les mêmes herbes et se frottent sans se voir aux mêmes feuillages, où les corps se libèrent, se rencontrent, se mêlent, Soyons sauvages nous invite à renouer avec notre part d’enfance, notre part animale, notre nature fragile, sauvage et spontanée. Entre cirque de l’intime, danse et théâtre du mouvement, cette création, accueillie en résidence en 2025, s’inscrit pleinement dans un paysage naturel époustouflant.

Spectacle de cirque tout public. 0 .

Maison du Territoire 28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

English :

Have we become deaf to the call of the forest? Do we lack the space to roar our humanity?

Programming Communauté de Communes Conques-Marcillac, by compagnie Jupon

German :

Sind wir taub geworden für den Ruf des Waldes? Fehlt uns der Raum, in dem wir unsere ganze Menschlichkeit ausleben können?

Programm der Communauté de Communes Conques-Marcillac, von der Compagnie Jupon

Italiano :

Siamo diventati sordi al richiamo della foresta? Ci manca lo spazio per far ruggire la nostra umanità?

Programmazione della Communauté de Communes Conques-Marcillac, a cura della compagnia Jupon

Espanol :

¿Nos hemos vuelto sordos a la llamada del bosque? ¿Nos falta espacio para hacer rugir nuestra humanidad?

Programación Communauté de Communes Conques-Marcillac, por compagnie Jupon

