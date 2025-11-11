Théâtre Messieurs les coureurs Rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source

Théâtre Messieurs les coureurs

Messieurs les coureurs , pièce de théâtre les 12 et 13 juin à La Petite Scène à Cougousse.

Seul en scène de et avec Pascal Labadie. Fresque comico-nostalgique

Un homme vient nous raconter l’histoire d’une photo, une course cycliste de clocher, l’histoire du gamin qu’il fût, son père, sa mère, ses chimères, son chant des sirènes dans les oreilles.

Un seul en selle sur la transmission d’une passion… une histoire d’amour.

Papa… quand je serai grand je serai coureur du Tour de France ! Comme une promesse qu’on arrache…et qui jamais ne repoussera. Un temps passé, des routes, milieux et bas-côtés.

Histoire de campagne comme le pâté quand il est de campagne.

Des chevaliers et une table ronde… recouverte d’une toile cirée. Une confrérie de demi-dieux flirtant avec des majorettes pendant que les fées jouent de l’accordéon.

Faut pas réaliser tous ses rêves… sinon après on s’ennuie durant le sommeil. 12 .

