Fons

Fête de printemps à Fons

Fons Lot

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La Fête du printemps propose un week-end familial, festif et créatif autour de la nature et du savoir-faire local

La Fête du printemps propose un week-end familial, festif et créatif autour de la nature et du savoir-faire local. Marché artisanal et producteurs locaux, ateliers participatifs, balades nature, projections documentaires, animations musicales et activités pour petits et grands rythment ces deux journées organisées au profit des projets pédagogiques de l’école de Fons.

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Fons 46100 Lot Occitanie +33 6 40 89 91 21 coordevenements@lilo.org

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English :

Spring Festival offers a festive and creative family weekend based on nature and local know-how

L’événement Fête de printemps à Fons Fons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac