Fête de Printemps La Ferté Macé

Fête de Printemps

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne

Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

Au programme
– Défilé des confréries vers 11h
– Présence de Radio Coup de Foudre toute la journée (à confirmer)
– Stands créatifs
– Chanteuse guitare/voix
– Expo de véhicules anciens
– Restauration sur place
– Jeux proposés par l’association des Amis des Jeux
– Clôture de la journée par une chorale

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications   .

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 38 10  sports.loisirs@lafertemace.fr

English : Fête de Printemps

