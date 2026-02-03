Fête de Printemps La Ferté Macé

Fête de Printemps

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

Au programme

– Défilé des confréries vers 11h

– Présence de Radio Coup de Foudre toute la journée (à confirmer)

– Stands créatifs

– Chanteuse guitare/voix

– Expo de véhicules anciens

– Restauration sur place

– Jeux proposés par l’association des Amis des Jeux

– Clôture de la journée par une chorale

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications .

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 38 10 sports.loisirs@lafertemace.fr

English : Fête de Printemps

