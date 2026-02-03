Fête de Printemps La Ferté Macé
Fête de Printemps La Ferté Macé samedi 30 mai 2026.
Fête de Printemps
Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
2026-05-30
Au programme
– Défilé des confréries vers 11h
– Présence de Radio Coup de Foudre toute la journée (à confirmer)
– Stands créatifs
– Chanteuse guitare/voix
– Expo de véhicules anciens
– Restauration sur place
– Jeux proposés par l’association des Amis des Jeux
– Clôture de la journée par une chorale
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications .
Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 38 10 sports.loisirs@lafertemace.fr
English : Fête de Printemps
