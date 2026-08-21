Fête de quartier, Place du Jumelage, Annemasse
samedi 3 octobre 2026 · Place du Jumelage · Annemasse
Informations pratiques
Fête de quartier Samedi 3 octobre, 14h00 Place du Jumelage Haute-Savoie
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Venez participer à notre atelier autour des dessins mangas, avec notre intervenante Géraldine Bruneau !
Place du Jumelage Place du jumelage 74100 Annemasse Annemasse 74100 Perrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0450958909 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-intermede.fr/agenda?filter_library%5B%5D=16&filter_daterange= »}] Gratuit
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture