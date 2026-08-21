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Fête de quartier, Place du Jumelage, Annemasse

samedi 3 octobre 2026 · Place du Jumelage · Annemasse

Fête de quartier, Place du Jumelage, Annemasse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Place du Jumelage
Adresse
Place du jumelage 74100 Annemasse
Ville
74100 Annemasse
Département
Haute-Savoie
Tarif
limité à 15 personnes

Fête de quartier Samedi 3 octobre, 14h00 Place du Jumelage Haute-Savoie

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez participer à notre atelier autour des dessins mangas, avec notre intervenante Géraldine Bruneau !

Place du Jumelage Place du jumelage 74100 Annemasse Annemasse 74100 Perrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0450958909 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-intermede.fr/agenda?filter_library%5B%5D=16&filter_daterange= »}] Gratuit
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©ministère de la Culture

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