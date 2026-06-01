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Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau

Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 72160 Duneau

Département : Sarthe

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Duneau

Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte

Eglise Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

10h30 Messe.
Pique-nique.
15h Visite guidée de l’église Rdv Salle du Chatelier.   .

Eglise Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 89 80 44  asso.eglise.duneau@gmail.com

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English :

L’événement Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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