Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau dimanche 21 juin 2026.

Duneau

Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte

Eglise Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

10h30 Messe.

Pique-nique.

15h Visite guidée de l’église Rdv Salle du Chatelier. .

Eglise Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 89 80 44 asso.eglise.duneau@gmail.com

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English :

L’événement Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude