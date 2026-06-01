Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau
Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau dimanche 21 juin 2026.
Duneau
Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte
Eglise Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
10h30 Messe.
Pique-nique.
15h Visite guidée de l’église Rdv Salle du Chatelier. .
Eglise Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 89 80 44 asso.eglise.duneau@gmail.com
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English :
L’événement Fête de Saint Cyr et Sainte Julitte Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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