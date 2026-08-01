Informations pratiques

Saint-Fiacre

Fête de Saint-Fiacre

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisée par le Comité d’animation, à 10h30, messe du pardon suivie de la procession puis repas champêtre, activités autour du jardin, artisanat, jeux et fest-deiz sur plancher avec Kemm, Patrice Combréas, Marie Berardy et C’hwibu Luc’h. .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 46 22

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English :

L’événement Fête de Saint-Fiacre Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor