Fête de Saint-Fiacre Saint-Fiacre
dimanche 30 août 2026 · Saint-Fiacre
Informations pratiques
Saint-Fiacre
Fête de Saint-Fiacre
Saint-Fiacre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par le Comité d’animation, à 10h30, messe du pardon suivie de la procession puis repas champêtre, activités autour du jardin, artisanat, jeux et fest-deiz sur plancher avec Kemm, Patrice Combréas, Marie Berardy et C’hwibu Luc’h. .
Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 46 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de Saint-Fiacre Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor)
- Après-midi médiéval Saint-Fiacre 22 août 2026