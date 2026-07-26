Informations pratiques

Saint-Julien

FÊTE DE SAINT JULIEN

Esplanade de Vilaris Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

C’est le retour de la traditionnelle fête du village Jeux toute l’après midi, concours de pétanque, tombola géante, et bien sûr un repas complet musical ! Tout ça sur l’esplanade de Vilaris au pied du prieuré de Saint-Julien

Après quelques années de pause… C’est reparti !!!

L’association et la commune de Saint Julien sont fières de vous annoncer le retour de la traditionnelle fête du village Jeux toute l’après midi, concours de pétanque, tombola géante, et bien sûr un repas complet musical avec Rockzyla (pop rock) ! Tout ça sur l’esplanade de Vilaris au pied du prieuré de Saint-Julien

Au Menu Entrée / Saucisse Merguez frites Flageolets / Fromage / Dessert (17€ Adultes/12€ Enfants)

Pensez à réserver votre repas par téléphone ou par mail et à amener vos couverts !!

Un rendez-vous estival incontournable pour faire le plein de bonne humeur et de souvenirs partagés ! .

Esplanade de Vilaris Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 73 32 19 85 lessavonnettesdesaintjulien@gmail.com

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English : FÊTE DE SAINT JULIEN

The traditional village festival is back: Games all afternoon, a pétanque tournament, a giant raffle, and of course, a full meal with live music! All this takes place on the Vilaris esplanade at the foot of the Saint-Julien priory.

L’événement FÊTE DE SAINT JULIEN Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC