Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Vieux

Fête de Saint-Pardoux le Vieux

Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Fête de St Pardoux le Vieux, au programme

– samedi 14h concours de pétanque, à 15h jeux pour enfants (structure gonflable, jeux d’eau, jeux en bois). A 20h repas jambon à la broche animé par les Compagnons de la Joie au Village. 18€ par personne 12€ 12 ans. A 22h bal animé par Empop Event

– dimanche 9h randonnée en mobylette (gratuite) et marché de producteurs et d’artisans locaux. A 10h animation trompe de chasse par les Sonneurs du Plateau à l’église, gratuit. A 11h dépôt de gerbe au monument aux morts. A 12h possibilité de restauration. A14h intervillage de St Pardoux le Vieux animé par Marcel Animation. A 16h vélos fleuris, ouvert à tous les enfants qui le souhaitent. .

Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de Saint-Pardoux le Vieux

L’événement Fête de Saint-Pardoux le Vieux Saint-Pardoux-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze