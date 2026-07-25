Fête de Saint-Pardoux le Vieux Saint-Pardoux-le-Vieux
samedi 1 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Vieux
Fête de Saint-Pardoux le Vieux
Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête de St Pardoux le Vieux, au programme
– samedi 14h concours de pétanque, à 15h jeux pour enfants (structure gonflable, jeux d’eau, jeux en bois). A 20h repas jambon à la broche animé par les Compagnons de la Joie au Village. 18€ par personne 12€ 12 ans. A 22h bal animé par Empop Event
– dimanche 9h randonnée en mobylette (gratuite) et marché de producteurs et d’artisans locaux. A 10h animation trompe de chasse par les Sonneurs du Plateau à l’église, gratuit. A 11h dépôt de gerbe au monument aux morts. A 12h possibilité de restauration. A14h intervillage de St Pardoux le Vieux animé par Marcel Animation. A 16h vélos fleuris, ouvert à tous les enfants qui le souhaitent. .
Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de Saint-Pardoux le Vieux
L’événement Fête de Saint-Pardoux le Vieux Saint-Pardoux-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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