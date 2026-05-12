Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

14h Jeux des écoles au stade

18h Première demi- finale open de Gantxiki

19h Deuxième demi- finale open de Gantxiki

20h Apéritif

21h30 Zikiro (méchoui) animé par Baga Biga. Réservation par message au 07 66 08 27 25 et paiement obligatoire le 13 juin au stade.

Retour en taxi gratuit. .

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Fête de Saint Pée Senpereko bestak

L’événement Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque