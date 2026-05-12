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Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Fronton municipal

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

14h Jeux des écoles au stade
18h Première demi- finale open de Gantxiki
19h Deuxième demi- finale open de Gantxiki
20h Apéritif
21h30 Zikiro (méchoui) animé par Baga Biga. Réservation par message au 07 66 08 27 25 et paiement obligatoire le 13 juin au stade.
Retour en taxi gratuit.   .

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 

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English : Fête de Saint Pée Senpereko bestak

L’événement Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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