Fête du moulin Plazako Errota Moulin Saint-Pée-sur-Nivelle
Fête du moulin Plazako Errota Moulin Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 14 juin 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fête du moulin Plazako Errota
Moulin 88 Rue Errota Alde Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Mouture en direct. Visite guidée et historique du lieu. Dégustation sur place ou à emporter de talo fromage ou ventrèche, gâteaux basques maison, cidre et bière.
Ongi etorri deneri !!! .
Moulin 88 Rue Errota Alde Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Fête du moulin Plazako Errota
L’événement Fête du moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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