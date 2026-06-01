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Fête du moulin Plazako Errota Moulin Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête du moulin Plazako Errota Moulin Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête du moulin Plazako Errota Moulin Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Moulin

Adresse : 88 Rue Errota Alde

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête du moulin Plazako Errota

Moulin 88 Rue Errota Alde Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Mouture en direct. Visite guidée et historique du lieu. Dégustation sur place ou à emporter de talo fromage ou ventrèche, gâteaux basques maison, cidre et bière.
Ongi etorri deneri !!!   .

Moulin 88 Rue Errota Alde Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69  saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Fête du moulin Plazako Errota

L’événement Fête du moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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