Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Xan Ithourria

Adresse : Espace Culturel Larreko

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 13 13 13 Tarif réduit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

  .

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   astridstudiocotecour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour

L’événement Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)