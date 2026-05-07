Le Fishing Day Rue Lapurdi Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Le Fishing Day

Rue Lapurdi Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir la pêche lors de cette animation 100 % gratuite destinée aux enfants autour du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Au programme découverte de la pêche au coup, au lancer, à la mouche, mais également quelques surprises au rendez-vous. .

Rue Lapurdi Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 26 74 21 aappma.nivelle@gmail.com

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English : Le Fishing Day

L’événement Le Fishing Day Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque