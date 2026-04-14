Huilerie Errota – La Noisette Basque, Huilerie Errota, Saint-Pée-sur-Nivelle

Huilerie Errota – La Noisette Basque 2 – 6 juin Huilerie Errota Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

En poussant la porte de l’Huilerie Errota, vous allez visiter un lieu surprenant, véritable havre de la biodiversité.

Partez à la découverte d’une plantation expérimentale de 3 hectares de noisetiers bio agrémentée d’installations uniques au Pays basque dédiées au traitement de la récolte et à la transformation innovante des noisettes en produits gastronomiques d’exception.

Réservez vite une de nos visites dédiées à la découverte du verger et de la transformation. D’autres animations sont aussi à votre disposition et vous pourrez prendre un thé sur la terrasse panoramique qui surplombe la plantation.

Plusieurs visites sont proposées :

– Visite courte – 4 produits dégustés : 12 € par personne (tarif adulte) ; durée 1h/1h15

– Visite courte gourmande – 20 produits dégustés : 18 € par personne (tarif adulte) ; durée 1h30/1h45

– Visite gourmande longue par le créateur de l’entreprise – 20 produits dégustés : 25 € par personne (tarif adulte) ; durée 2h/2h15

Huilerie Errota Impasse Yalaria Zone Artisanale Lizardia 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

En poussant la porte de l’Huilerie Errota, vous allez visiter un lieu surprenant, véritable havre de la biodiversité́.

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