Théâtre L’Affaire Dussaert Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle
Théâtre L’Affaire Dussaert Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle mardi 2 juin 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Théâtre L’Affaire Dussaert
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:30:00
fin : 2026-06-02 21:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Auteur, interprète, metteur en scène Jacques Mougenot
Jusqu’où l’art peut-il aller trop loin ? Entre satire et comédie, un spectacle inattendu, drôle, corrosif… et culturellement incorrect. L’affaire suscitée par la vente publique de la dernière œuvre du plasticien Philippe Dussaert (1947-1989) donne l’occasion à Jacques Mougenot d’aborder avec intelligence et humour le thème de l’art contemporain et d’épingler les dérives de son marché.
Spectacle suivi d’un intermède vino y tapas . .
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Théâtre L’Affaire Dussaert
L’événement Théâtre L’Affaire Dussaert Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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