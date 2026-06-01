Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 7 juin 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
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Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine astridstudiocotecour@gmail.com
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English : Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour
L’événement Spectacle L’été Indien par l’association Studio de Danse côté cour Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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