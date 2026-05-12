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Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle lundi 29 juin 2026.

Adresse : Fronton municipal

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Journée déguisée Asiat’
16h défilé du comité des fêtes
18h Mutxiko avec Saltoka
Concerts
20h Andoni Oilokiegi
22h Dizkobolo
DJ komite pour terminer.   .

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 

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English : Fête de Saint Pée Senpereko bestak

L’événement Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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