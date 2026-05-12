Saint-Pée-sur-Nivelle

Fête de Saint Pée Senpereko bestak

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Journée déguisée Asiat’

16h défilé du comité des fêtes

18h Mutxiko avec Saltoka

Concerts

20h Andoni Oilokiegi

22h Dizkobolo

DJ komite pour terminer. .

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Fête de Saint Pée Senpereko bestak

L’événement Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque