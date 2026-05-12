Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle
Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle lundi 29 juin 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fête de Saint Pée Senpereko bestak
Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Journée déguisée Asiat’
16h défilé du comité des fêtes
18h Mutxiko avec Saltoka
Concerts
20h Andoni Oilokiegi
22h Dizkobolo
DJ komite pour terminer. .
Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de Saint Pée Senpereko bestak
L’événement Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 15 mai 2026
- Marché traditionnel Saint-Pée-sur-Nivelle 16 mai 2026
- Mutxiko Saint-Pée-sur-Nivelle 17 mai 2026
- Thé dansant organisé par Urdanka Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 17 mai 2026
- Théâtre Un dîner d’adieu par la compagnie Scenitza Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 21 mai 2026