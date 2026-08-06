Fête de Saint-Vivien-de-Monségur Saint-Vivien-de-Monségur
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Vivien-de-Monségur
Informations pratiques
Saint-Vivien-de-Monségur
Fête de Saint-Vivien-de-Monségur
Saint-Vivien-de-Monségur Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Saint-Vivien-De-Monségur s’anime le temps d’un week-end. Venez passer un moment convivial en famille ou entres amis. Préparez-vous à replonger dans les années 80, tout en dégustant un bon repas! .
Saint-Vivien-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 64 20 27 antoine.ossard@gmail.com
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English : Fête de Saint-Vivien-de-Monségur
L’événement Fête de Saint-Vivien-de-Monségur Saint-Vivien-de-Monségur a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers