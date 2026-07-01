Promenade patrimoniale de Saint-Vivien à Monségur et Montastruc, Commune Saint-Vivien de Monségur, Saint-Vivien-de-Monségur

Informations pratiques

Promenade patrimoniale de Saint-Vivien à Monségur et Montastruc Samedi 19 septembre, 10h00 Commune Saint-Vivien de Monségur Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

De Saint-Vivien-de-Monségur à Montastruc

Visite découverte du patrimoine rural en voiture, avec covoiturage recommandé.

Organisée par les délégations de Maisons Paysannes de France 24, 33 et 47, cette journée permettra de découvrir plusieurs éléments emblématiques du patrimoine local : puits obus, maisons de terre, grange, four à pruneaux, pigeonnier sur colonne et maisons à empilage.

À 12h30, pique-nique à Saint-Avit, où chacun apporte son repas.

Commune Saint-Vivien de Monségur place du 11 novembre, 33491 Saint-Vivien de Monségur Saint-Vivien-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0628057636 https://maisons-paysannes.org/ [{« type »: « email », « value »: « jeanmarc.duhaut@neuf.fr »}] Parking

De Saint-Vivien de Monségur à Montastruc

© Jean-Charles de Munain