Sarlat-la-Canéda

Fête de Temniac

Temniac Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée festive à Temniac musique, repas et convivialité !

L’Amicale Laïque de l’école de Temniac vous donne rendez-vous le samedi 30 mai à 20h30 pour sa fête annuelle, animée par le groupe FREED.

Dès 19h, profitez d’un apéritif et de planches, avant un repas complet tourin, grillades, haricots couenne, pommes de terre grenailles, fromage, flan pâtissier et café.

N’oubliez pas vos couverts

⚠️ Places limitées Réservation conseillée .

Temniac Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 28 75

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English : Fête de Temniac

L’événement Fête de Temniac Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir