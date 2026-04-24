Sarlat-la-Canéda

La prochaine fois que tu mordras la poussière

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en réflexion ne touchera jamais ton vrai doigt. Tu peux regarder de plus près, il y aura toujours un tout petit écart, un millimètre d’écart. Peut‐être que c’est ça, que j’ai toujours un millimètre d’écart, que tout me frôle, passe tout près mais ne me touche jamais.

Il va bientôt mourir et je tiens ce millimètre d’écart de lui. Évidemment c’est une protection et il faut apprendre à ses enfants à se protéger aussi. Lui résiste face à la pénétration. Quand il sent que ça commence à rentrer, qu’il est sur le point d’être touché, d’être vulnérable. Il se lève et il part. Il quitte la pièce et un peu plus la vie par la même occasion.

Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, face à son fils, le père réapparaît.

Des deux, qui sera le prochain à mordre la poussière ? .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : La prochaine fois que tu mordras la poussière

L’événement La prochaine fois que tu mordras la poussière Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir