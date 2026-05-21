Fête de Trémons Salle des fêtes Trémons Trémons

Trémons

Fête de Trémons

Salle des fêtes Trémons 910 Route de Dausse Trémons Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-28 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au programme

Samedi à partir de 19h: marché gourmand animé par DJ Alex et diffusion de la finale du Top 14.

Dimanche messe (9h), exposition de voitures anciennes (10h), vin d’honneur offert par la Municipalité suivi d’un repas sur réservation et bal musette animé par Jean-Paul Albert à 21h.

Durant le week-end: château gonflable, jeux en bois, maquillage, pétanque… .

Salle des fêtes Trémons 910 Route de Dausse Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 26 93 mairie.tremons@wanadoo.fr

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English : Fête de Trémons

L’événement Fête de Trémons Trémons a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne