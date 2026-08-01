Fête de Vergezac Vergezac
vendredi 14 août 2026 · Vergezac
Informations pratiques
Vergezac
Fête de Vergezac
Vergezac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Vergezac est en fête du 14 au 16 août !
De nombreuses animations ponctueront ce grand week-end de fête.
Pensez à réserver pour le repas du 15 août !
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Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 70 49 18
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English :
Vergezac is celebrating from August 14 to 16!
There will be plenty of activities throughout this big weekend of festivities.
Don’t forget to make a reservation for the meal on August 15!
L’événement Fête de Vergezac Vergezac a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay