Informations pratiques

Vergezac

Fête de Vergezac

Vergezac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Vergezac est en fête du 14 au 16 août !

De nombreuses animations ponctueront ce grand week-end de fête.

Pensez à réserver pour le repas du 15 août !

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Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 70 49 18

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English :

Vergezac is celebrating from August 14 to 16!

There will be plenty of activities throughout this big weekend of festivities.

Don’t forget to make a reservation for the meal on August 15!

L’événement Fête de Vergezac Vergezac a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay