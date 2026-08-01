Fête de Vernègues Grand Aïoli du village place de la Mairie Vernègues
samedi 15 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Fête de Vernègues Grand Aïoli du village
Samedi 15 août 2026 à partir de 12h. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août, c’est la fête à Vernègues ! Pour célébrer cette journée comme il se doit, l’OMSC vous propose de partager un grand Aïoli traditionnel au coeur du village.
Le repas est ouvert à tous, locaux et estivants, à condition de réserver avant le 7 août !
Menu
Aïoli complet
Trou normand
Fromage
Dessert
N’oubliez pas d’apporter vos couverts. .
place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
On the 15th of august, Vernègues celebrates its festival with a traditional aïoli shared at the heart of the village.
L’événement Fête de Vernègues Grand Aïoli du village Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes