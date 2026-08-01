Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret place de la Mairie Vernègues
vendredi 14 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret
Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Ce soir à Vernègues, c’est soirée Cabaret ! Plumes, paillettes, et chansons sont au programme !
Une soirée cabaret, ça vous dit ? Avec les plumes et les meneuses de revue !
C’est ce qui est prévu sur la place de la mairie à Vernègues ce vendredi soir.
Un repas est proposé sur place, sur réservation Grillades et frites pour 15€. Une buvette est également prévue.
A la suite de la soirée cabaret, un DJ prendra les commandes de la soirée pour vous faire danser ! .
place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
Come to enjoy a cabaret evening in Vernègues !
L’événement Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes