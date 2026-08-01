UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernègues

Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret place de la Mairie Vernègues

vendredi 14 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
place de la Mairie
Adresse
Place de la Mairie
Ville
13116 Vernègues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Vernègues

Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret

Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Ce soir à Vernègues, c’est soirée Cabaret ! Plumes, paillettes, et chansons sont au programme !
Une soirée cabaret, ça vous dit ? Avec les plumes et les meneuses de revue !
C’est ce qui est prévu sur la place de la mairie à Vernègues ce vendredi soir.
Un repas est proposé sur place, sur réservation Grillades et frites pour 15€. Une buvette est également prévue.
A la suite de la soirée cabaret, un DJ prendra les commandes de la soirée pour vous faire danser !   .

place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to enjoy a cabaret evening in Vernègues !

L’événement Fêtes de Vernègues Soirée Cabaret Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes

À voir aussi à Vernègues (Bouches-du-Rhône)