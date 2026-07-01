Informations pratiques

Saint-André-de-Najac

Fête de village à Saint André de Najac

Saint-André-de-Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas champêtre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Bal, karaoké, déjeuner aux tripous, concours de pétanque et repas champêtre sont au programme de ce week-end de fête !

JEUDI 30 JUILLET

19h00 23h00 Concert au bar LE MAZUK animé par Denis

23h00-1h00 Karaoké Live animé par Lionel et Wilfrid. Restauration sur place.

VENDREDI 31 AOÛT

20h00: Apéritif et soirée musicale avec LaCarriole. Restauration sur place saucisses-frites et camembert rôti.

Suite de la soirée animée par DJ Ricou

SAMEDI 01 AOÛT

21h00 Bal avec Duo à Deux.

23h00 Soirée animée par DJ Ricou. Restauration sur place avec La Ferme de Testas, Mélanie Prevot, l’APE, les 4 Villages & Le Mazuk

DIMANCHE 02 AOÛT

8h00-14h00: Déjeuner aux tripoux / cuisse de canard à L’Instant Mont le Viaur

10h30 Messe à l’église du village

11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts

12h00 Apéritif offert par le comité

14h00 Concours de pétanque en doublette

18h00 Concert à l’église animé par l’association Le Viaur Chante

19h00 Apéritif musical animé par les AOC’S

20h30 REPAS CHAMPÊTRE (Aligot-Veau d’Aveyron) animé parles AOC’S (20€). Uniquement sur réservation au 06 51 65 88 98

22h00 Bal avec l’Orchestre CARRÉ d’AS 20 .

Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 69 99 37 14

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English :

A dance, karaoke, a tripe lunch, a pétanque tournament, and a picnic are all on the agenda for this festive weekend!

L’événement Fête de village à Saint André de Najac Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)