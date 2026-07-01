Fête de village à Saint André de Najac Saint-André-de-Najac
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-André-de-Najac
Informations pratiques
Saint-André-de-Najac
Fête de village à Saint André de Najac
Saint-André-de-Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas champêtre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Bal, karaoké, déjeuner aux tripous, concours de pétanque et repas champêtre sont au programme de ce week-end de fête !
JEUDI 30 JUILLET
19h00 23h00 Concert au bar LE MAZUK animé par Denis
23h00-1h00 Karaoké Live animé par Lionel et Wilfrid. Restauration sur place.
VENDREDI 31 AOÛT
20h00: Apéritif et soirée musicale avec LaCarriole. Restauration sur place saucisses-frites et camembert rôti.
Suite de la soirée animée par DJ Ricou
SAMEDI 01 AOÛT
21h00 Bal avec Duo à Deux.
23h00 Soirée animée par DJ Ricou. Restauration sur place avec La Ferme de Testas, Mélanie Prevot, l’APE, les 4 Villages & Le Mazuk
DIMANCHE 02 AOÛT
8h00-14h00: Déjeuner aux tripoux / cuisse de canard à L’Instant Mont le Viaur
10h30 Messe à l’église du village
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 Apéritif offert par le comité
14h00 Concours de pétanque en doublette
18h00 Concert à l’église animé par l’association Le Viaur Chante
19h00 Apéritif musical animé par les AOC’S
20h30 REPAS CHAMPÊTRE (Aligot-Veau d’Aveyron) animé parles AOC’S (20€). Uniquement sur réservation au 06 51 65 88 98
22h00 Bal avec l’Orchestre CARRÉ d’AS 20 .
Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 69 99 37 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A dance, karaoke, a tripe lunch, a pétanque tournament, and a picnic are all on the agenda for this festive weekend!
L’événement Fête de village à Saint André de Najac Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)