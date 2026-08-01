Fête de village Brocante La Planée
samedi 15 août 2026 · La Planée
Informations pratiques
La Planée
Fête de village Brocante
La Planée Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Organisée par le comité des fêtes de La Planée.
Dès 06h30 vide-grenier
Musique le midi avec Élise Malfroy à l’accordéon et Rose’N’Rooster.
Animations toboggan géant de 11h à 21h, tir à la carabine et combat de sumo l’après-midi.
Restauration midi et soir.
Musique du soir EMILIEN ROY & CO puis HAPINESS suvi de-Dj Smash. .
La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdflaplanee@outlook.com
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English : Fête de village Brocante
L’événement Fête de village Brocante La Planée a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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