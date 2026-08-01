Informations pratiques

La Planée

Fête de village Brocante

La Planée Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Organisée par le comité des fêtes de La Planée.

Dès 06h30 vide-grenier

Musique le midi avec Élise Malfroy à l’accordéon et Rose’N’Rooster.

Animations toboggan géant de 11h à 21h, tir à la carabine et combat de sumo l’après-midi.

Restauration midi et soir.

Musique du soir EMILIEN ROY & CO puis HAPINESS suvi de-Dj Smash. .

La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdflaplanee@outlook.com

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English : Fête de village Brocante

L’événement Fête de village Brocante La Planée a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS