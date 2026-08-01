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AGENDA · La Planée

Fête de village Brocante La Planée

samedi 15 août 2026 · La Planée

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:30:00
Ville
25160 La Planée
Département
Doubs
Tarif

La Planée

Fête de village Brocante

La Planée Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Organisée par le comité des fêtes de La Planée.
Dès 06h30 vide-grenier
Musique le midi avec Élise Malfroy à l’accordéon et Rose’N’Rooster.
Animations toboggan géant de 11h à 21h, tir à la carabine et combat de sumo l’après-midi.
Restauration midi et soir.
Musique du soir EMILIEN ROY & CO puis HAPINESS suvi de-Dj Smash.   .

La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cdflaplanee@outlook.com

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English : Fête de village Brocante

L’événement Fête de village Brocante La Planée a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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