Lectures sous parasol La Planée
mardi 25 août 2026 · La Planée
Informations pratiques
La Planée
Lectures sous parasol
Stèle Marie-Hélène Wuilleumier La Planée Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Viens écouter des histoires contées en plein air !
Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie. .
Stèle Marie-Hélène Wuilleumier La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
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English : Lectures sous parasol
L’événement Lectures sous parasol La Planée a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)