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AGENDA · La Planée

Lectures sous parasol La Planée

mardi 25 août 2026 · La Planée

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Stèle Marie-Hélène Wuilleumier
Ville
25160 La Planée
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

La Planée

Lectures sous parasol

Stèle Marie-Hélène Wuilleumier La Planée Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Viens écouter des histoires contées en plein air !
Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie.   .

Stèle Marie-Hélène Wuilleumier La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86  bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : Lectures sous parasol

L’événement Lectures sous parasol La Planée a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)