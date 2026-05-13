Fête de village Douadic
Fête de village Douadic dimanche 5 juillet 2026.
Douadic
Fête de village
Route de Saint Michel Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête annuelle avec animations, brocante le dimanche, fête foraine et feu d’artifice.
Brocante, fanfare, fête foraine, danse et musique avec le groupe Hot Doctor’s, concentration de mobylettes, vieilles voitures, motos et tracteurs, feu d’artifice.
Restauration toute la journée. .
Route de Saint Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 02 38 20 angeliquemeunier05@gmail.com
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English :
Annual festival with entertainment, Sunday flea market, funfair and fireworks.
L’événement Fête de village Douadic a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne
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