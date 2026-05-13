Douadic

Fête de village

Route de Saint Michel Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fête annuelle avec animations, brocante le dimanche, fête foraine et feu d’artifice.

Brocante, fanfare, fête foraine, danse et musique avec le groupe Hot Doctor’s, concentration de mobylettes, vieilles voitures, motos et tracteurs, feu d’artifice.

Restauration toute la journée. .

Route de Saint Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 02 38 20 angeliquemeunier05@gmail.com

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English :

Annual festival with entertainment, Sunday flea market, funfair and fireworks.

L’événement Fête de village Douadic a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne