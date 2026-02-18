Découvrons Douadic

Douadic

Mardi 2026-08-04 14:30:00

2026-08-04

2026-08-04

Découvrez le petit village de Douadic avec ses fresques et ses illustres résidents, en compagnie de Christine Méry-Barnabé.

Connaissez vous Douadic? Ce petit village de Brenne un peu à l’écart des grands circuits touristiques offre pourtant un patrimoine tout à fait digne d’intérêt. Son église conserve de belles fresques des XIIIe et XIVe siècles et mérite toute notre attention. Mais aussi à Douadic, deux illustres résidents reposent dans le cimetière. Nous évoquerons ainsi la mémoire de l’abbé Voisin (1829-1891) historien et brillant archéologue et celle du peintre des épopées gauloises et mérovingiennes Evariste Vital Luminais (1812- 1891) dont les tableaux sont accrochés sur les murs des grands musées français et même jusqu’à Sydney. .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire

English :

Discover the small village of Douadic with its frescoes and its illustrious residents, with Christine Méry-Barnabé.

