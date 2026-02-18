Découvrons Douadic Douadic
Découvrons Douadic Douadic mardi 4 août 2026.
Découvrons Douadic
Place de l’église Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Découvrez le petit village de Douadic avec ses fresques et ses illustres résidents, en compagnie de Christine Méry-Barnabé.
Connaissez vous Douadic? Ce petit village de Brenne un peu à l’écart des grands circuits touristiques offre pourtant un patrimoine tout à fait digne d’intérêt. Son église conserve de belles fresques des XIIIe et XIVe siècles et mérite toute notre attention. Mais aussi à Douadic, deux illustres résidents reposent dans le cimetière. Nous évoquerons ainsi la mémoire de l’abbé Voisin (1829-1891) historien et brillant archéologue et celle du peintre des épopées gauloises et mérovingiennes Evariste Vital Luminais (1812- 1891) dont les tableaux sont accrochés sur les murs des grands musées français et même jusqu’à Sydney. .
Place de l’église Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the small village of Douadic with its frescoes and its illustrious residents, with Christine Méry-Barnabé.
L’événement Découvrons Douadic Douadic a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne