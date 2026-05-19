Douadic

L’été de la ludothèque

Route de St-Michel Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 12:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez pic niquez et jouer en plein air.Familles

La ludothèque vous propose d apporter votre pic nic et de passer un début d’après midi autour de jeux de plein air. .

Route de St-Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

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English :

Out and about, thanks to the Brenne Regional Nature Park’s toy library.

L’événement L’été de la ludothèque Douadic a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne