L’été de la ludothèque Douadic
L’été de la ludothèque Douadic jeudi 9 juillet 2026.
Douadic
L’été de la ludothèque
Route de St-Michel Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 12:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez pic niquez et jouer en plein air.Familles
La ludothèque vous propose d apporter votre pic nic et de passer un début d’après midi autour de jeux de plein air. .
Route de St-Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Out and about, thanks to the Brenne Regional Nature Park’s toy library.
L’événement L’été de la ludothèque Douadic a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
À voir aussi à Douadic (Indre)
- Fête de village Douadic 5 juillet 2026
- L’été de la ludothèque Douadic 4 août 2026
- Découvrons Douadic Douadic 4 août 2026
- Concert Darc au Pays Douadic 13 août 2026