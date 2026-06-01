Douadic

Bien prévenir et vieillir

Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 09:30:00

fin : 2026-06-26 12:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Bien prévenir et viellir comment mieux se préparer

Vieillir est inévitable. Cette matinée vous permettra de mieux vous y préparer en vous proposant une conférence sur l’impacte du vieillissement sur le corps, des ateliers un ergothérapeute et une diéthéticienne, des stands de prévention et vous donnera des clés pour adapter votre logement et votre alimentation pour un vieillissemet en bonne santé ! .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 16 13 40

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English :

Staying Healthy and Aging Well: How to Better Prepare Yourself

L’événement Bien prévenir et vieillir Douadic a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne