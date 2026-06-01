Bien prévenir et vieillir Douadic
Bien prévenir et vieillir Douadic vendredi 26 juin 2026.
Douadic
Bien prévenir et vieillir
Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 09:30:00
fin : 2026-06-26 12:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Bien prévenir et viellir comment mieux se préparer
Vieillir est inévitable. Cette matinée vous permettra de mieux vous y préparer en vous proposant une conférence sur l’impacte du vieillissement sur le corps, des ateliers un ergothérapeute et une diéthéticienne, des stands de prévention et vous donnera des clés pour adapter votre logement et votre alimentation pour un vieillissemet en bonne santé ! .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 16 13 40
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English :
Staying Healthy and Aging Well: How to Better Prepare Yourself
L’événement Bien prévenir et vieillir Douadic a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne
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