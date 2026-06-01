Douadic

Découverte de la forge et des métiers anciens

Rue des Écoles Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’ancienne forge de Douadic sera ouverte venez découvrir la fabrication de clous. Dans deux dépendances vous découvrirez l’histoire de Douadic et les métiers d’autrefois avec des objets, un film. Le dimanche, le Parc de la Brenne proposera une initiation grand public au torchis.

Pour les Journées de Patrimoine de Pays, les 27 et 28 juin, la commune de Douadic ouvre les portes de son ancienne forge visite du site, exposition d’objets et de photographies sur la commune, et découverte des métiers et outils d’autrefois. La forge reprendra du service et vous pourrez assister à la fabrication de clous et petits objets avec un ancien serrurier-ferronnier. Venez découvrir le fonctionnement de la forge, les différents outils, et poser vos questions !

Le 28 juin, le Parc s’associe et propose une initiation au torchis pour petits et grands. Cette technique de construction ancienne est notamment présente dans certains bâtiments du site. .

Rue des Écoles Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 92 mairie@douadic.fr

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English :

The old Douadic forge will be open: come and see how nails were made. In two outbuildings, you’ll discover the history of Douadic and the trades of yesteryear, with objects and a film. On Sunday, the Parc de la Brenne will be offering an introduction to cob for the general public.

L’événement Découverte de la forge et des métiers anciens Douadic a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne