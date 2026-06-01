Douadic

Fête de la musique à Douadic

Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Douadic

Fête de la musique à Douadic, marché fermier et Dj !

Venez partager un bon moment convivial en musique. .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual festival with flea market, animations, restoration and refreshment bar on the spot.

L’événement Fête de la musique à Douadic Douadic a été mis à jour le 2026-05-29 par Destination Brenne