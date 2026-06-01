Fête de la musique à Douadic Douadic
Fête de la musique à Douadic Douadic samedi 20 juin 2026.
Douadic
Fête de la musique à Douadic
Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Douadic
Fête de la musique à Douadic, marché fermier et Dj !
Venez partager un bon moment convivial en musique. .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27
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English :
Annual festival with flea market, animations, restoration and refreshment bar on the spot.
L’événement Fête de la musique à Douadic Douadic a été mis à jour le 2026-05-29 par Destination Brenne
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