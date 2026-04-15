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Après-midi jeux seniors et adultes Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes Douadic mardi 5 mai 2026.

Adresse : 21 rue du bas bourg

Ville : 36300 Douadic

Département : Indre

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes

21 rue du bas bourg Douadic Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05 16:00:00

Date(s) :
2026-05-05 2026-06-04 2026-07-07

Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective ! 12  .

21 rue du bas bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09  maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

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English :

For adults and seniors alike, there’s plenty of fun to be had!

L’événement Après-midi jeux seniors et adultes Douadic a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne

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