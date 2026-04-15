Après-midi jeux seniors et adultes Douadic
Après-midi jeux seniors et adultes Douadic mardi 5 mai 2026.
Douadic
Après-midi jeux seniors et adultes
21 rue du bas bourg Douadic Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05 16:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-04 2026-07-07
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective ! 12 .
21 rue du bas bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For adults and seniors alike, there’s plenty of fun to be had!
L’événement Après-midi jeux seniors et adultes Douadic a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne
À voir aussi à Douadic (Indre)
- Foire aux tomates Douadic 6 mai 2026
- Découvrons Douadic Douadic 4 août 2026